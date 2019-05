Autovelox travolto e sradicato da una vettura sulla provinciale 45

di Guido Fraccon

ADRIA - Vita dura per glisulle strade polesane. Come se non bastassero gli atti vandalici, dei quali spesso questi rilevatori di velocità sono vittime, ora anche glimettono in pericolo la loro presenza. Un'auto domenica verso le 20.25 ha centrato in pieno l'impianto di sorveglianza, il palo che sostiene la telecamera, del misuratore fisso di velocità del Comune di Adria sulla strada provinciale 45 Adria-Loreo. Sul posto per i rilievi è intervenuta una pattuglia di Carabinieri.La quattro ruote nell'urto si è schiantata contro il palo piegandolo e sollevando il basamento ancorato al terreno. Per fortuna gli occupanti se la sono cavata senza grandi conseguenze anche se l'urto è stato molto forte. Ci penserà ora l'assicurazione dell'auto a risarcire i danni con la Polizia Locale agli ordini del comandante Pierantonio Moretto già al lavoro per avviare l'iter.