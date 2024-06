Lavori sull'autostrada A-13 Bologna-Padova: chiude il tratto tra Rovigo e Rovigo sud Villamarzana: ecco gli orari

ROVIGO - Chiude il tratto autostradale compreso tra Rovigo e Rovigo sud Villamarzana della A-13 Bologna-Padova, in direzione Bologna, dalle 22:00 di lunedì 17 alle 6:00 di martedì 18 giugno.

Il transito verrà interrotto - spiega Autostrade per l'Italia in una nota - per consentire lavori di pavimentazione.

Di conseguenza, nel suddetto orario, non sarà raggiungibile l'area di servizio "Adige ovest", situata nel tratto chiuso. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Rovigo, percorrere la viabilità ordinaria: SR88, SP18 via Biganelli, SP24 via Matteotti e rientrare in A13 alla stazione di Rovigo sud Villamarzana.

Gli aggiornamenti

