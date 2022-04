PORTO VIRO - Dolci e gelati per l'intera classe sono il prezzo delle sanzioni che i mini vigili formati attraverso un corso di educazione stradale promosso dalla polizia locale, in collaborazione con l'istituto comprensivo, hanno elevato a una serie di automobilisti indisciplinati, pizzicati generalmente senza le cinture di sicurezza. Dopo due anni di stop, il ritorno in aula degli agenti di polizia locale per un corso di educazione stradale che è stato avviato fin dal 1982 dall'ex comandante, e oggi volontario, Mario Mantovan, ha suscitato l'entusiasmo degli alunni e è stato apprezzato anche dai loro genitori.

LEZIONI E PRATICA

Articolato in più fasi, ha visto prima un paio di lezioni teoriche in classe sul codice della strada, poi la prova pratica in strada fino a provare a regolare la circolazione utilizzando i segnali e la gestualità come veri agenti. Tutte prove che hanno portato alla nomina a mini vigili degli alunni, con tanto di possibilità di fermare le auto sulla via principale per verificare eventuali infrazioni al codice della strada. Cosa purtroppo riscontrata per sette degli otto automobilisti fatti accostare, tutti privi di cintura di sicurezza.

I mini vigili sono stati così costretti ad elevare un verbale sì privo di nominativo del conducente e di sanzione pecuniaria, ma pur sempre una figuraccia da riscattare solo con qualche dolciume da offrire ai bambini. Un'utile dimostrazione che i corsi di educazione stradale a scuola possono contribuire a far conoscere e rispettare le regole. Con l'auspicio che possa proseguire anche nei prossimi anni con i neo assunti agenti di polizia locale.