Incidente, feriti due motociclisti rodigini: il pirata della strada è un 26enne

POJANA MAGGIORE (VICENZA) -domenica a Pojana Maggiore: un'auto ha provocato l'uscita di strada di due motociclisti rodigini, rimasti feriti in modo grave. Il pirata della strada si è costituito: è E.B., è stato denunciato dai carabinieri per lesioni stradali e omissione di soccorso. I due feriti sono, alla guida, mentre come passeggero viaggiava con lui, entrambi di Lendinara (Rovigo).L’attività investigativa dei militari dell’Arma veniva avviata nelle ore immediatamente successive al grave incidente stradale verificatosi nella serata di domenica 30 giugno in via Cicogna del comune di Pojana Maggiore: i motociclisti stavano percorrendo il citato tratto di strada con direzione Montagnana quando sono entrati in collisione con l’autovettura Subaru Impreza proveniente dall’opposta direzione di marcia, il cui conducente, dopo il violento urto, ha proseguito senza prestare soccorso.La visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presente nella zona e l’acquisizione delle numerose testimonianze da parte di persone che hanno assistito all’accaduto hanno permesso ai militari dell’Arma di raccoglierepresso i Carabinieri, ammettendo le proprie responsabilità.