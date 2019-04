Auto investe bici, ragazzo si schianta sul parabrezza: salvato dallo zaino

di F.Cam.

BOARA - Mancavano pochi minuti alle 16, ieri 10 aprile, quando in via Patrese, a, un incidente ha come fermato il tempo. Un'ha colpito unae ilche si trovava in sella è stato sbalzato prima sul, poi a terra. Un, con ildell'auto, una Renault Clio, praticamente distrutto, la bici piegata e il giovane disteso sull'asfalto. Il timore che potesse essere successo qualcosa di irreparabile, in quegli istanti, ha bloccato il respiro. L'uomo che si trovava al volante, un 64enne che vive poco distante, è uscito tremante dall'auto per andare a sincerarsi delle condizioni del 20enne, che a sua volta è residente nella zona. Per fortuna le conseguenze sembrano essere state molto meno gravi di quanto in un primo momento potesse sembrare. Ad attutire la caduta, ma soprattutto l'urto contro il, sembra essere stato lo zaino