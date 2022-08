ROSOLINA - Rosolina Mare non è un paese per i possessori di auto elettriche. Non ancora, almeno.

A denunciarlo è il consigliere di minoranza Francesco Biolcati. Pur se nella località turistica sono state installate due colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici - rispettivamente nei parcheggi comunali di via dei Salici e di via dei Lauri - nessuna delle due unità è ancora entrata in funzione e per tutta la stagione i turisti sono stati esposti a disagi che contrastano con la voglia di dare una nuova immagine, più giovane, moderna ed ecologica, di farne cioè una meta sempre più attrattiva grazie a spiagge, mare, divertimenti e disponibilità di servizi innovativi.



LAMENTELE E DISAGI



«Nell’era del green, dell’energia pulita e del risparmio energetico, la mancata attivazione delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche ha dell’incredibile - afferma Biolcati - per tutta l’estate si sono susseguite segnalazioni e lamentele, ma perlopiù la gente si è dovuta arrangiare in qualche modo; addirittura, ci sono stati turisti che per poter ricaricare la propria vettura hanno dovuto chiedere aiuto alle attività commerciali del luogo, che hanno ‘prestato’ la propria energia elettrica. Davvero, non è un bel biglietto da visita».

In una fase in cui Rosolina Mare è tornata a macinare grandi numeri sotto il profilo delle presenze turistiche, lasciandosi alle spalle le limitate flessioni delle due precedenti estati, condizionate dalla pandemia, ci si potrebbe aspettare un dibattito circa l’effettiva efficacia di due sole colonnine per la ricarica delle auto elettriche, per un totale di quattro stalli dedicati, tanto più se si pensa che l’alternativa all’interno del comune è il parcheggio della Rsa La Rosa dei Venti, distante comunque circa 13 km, dove sono attive ben 18 colonnine per un totale di 36 stalli. Anche quando saranno attivate i due dispositivi di Rosolina Mare, insomma, il rischio è che il servizio nasca già sottodimensionato rispetto alle necessità.



RISPETTO DELLA NATURA



«Le inutili polemiche o le sterili lamentele non mi appartengono - conclude Biolcati - però è un fatto che le due colonnine non siano ancora in funzione, mentre io credo che Rosolina abbia bisogno di intraprendere sempre più politiche di tutela ambientale, ben sapendo che l’attenzione e la sensibilizzazione al rispetto della natura oggi fanno la differenza. All’amministrazione comunale propongo di impegnarsi assieme per risolvere questo problema: abbiamo una responsabilità nei confronti di una località turistica ricca di potenzialità, non possiamo cadere su cose così basilari».