ADRIA (ROVIGO) - Il Comune di Adria si costituisce parte civile per i gravissimi fatti di Cavanella Po. Con delibera del 5 giugno, la giunta Barbujani ha conferito mandato all'avvocato Mattia Renda al fine di costituire il Comune parte civile nel processo sulla tentata strage del 31 marzo 2023 nella frazione della sinistra Po. Quel giorno esplosero degli ordigni rudimentali nel quartiere di Borgo Fiorito, nei pressi di un condominio abitato da numerosi stranieri. L'episodio destò particolare allarme anche perché l'immobile era abitato da numerose famiglie con bambini, che avrebbero potuto essere coinvolti nell'esplosione. A rendere ancora più preoccupante la vicenda anche il probabile motivo xenofobo che avrebbe spinto gli imputati ad agire. Il prossimo 15 luglio, davanti alla Corte d'assise del Tribunale di Rovigo, verrà celebrato il processo con rito immediato a carico di tre giovani ritenuti responsabili dell'azione: Nicolò Siviero, 24 anni, di Porto Viro, Thomas Marangon, 22, di Taglio di Po, e Cristian Tuttolomondo, 23, di Loreo.

Attentato xenofobo, il Comune si costituisce parte civile

«Le forze dell'ordine - spiega l'assessore Giorgio Crepaldi - riuscirono rapidamente a individuare i presunti responsabili. La Procura della Repubblica, ritenendo gli indagati gravati da pesanti indizi di colpevolezza, aveva richiesto ed ottenuto dal Gip l'applicazione di misure cautelari». Per il referente di giunta, pur dovendosi sempre tenere in considerazione la presunzione di innocenza, la costituzione di parte civile nel processo per fatti così gravi è un atto dovuto. «Sebbene lo scopo della costituzione di parte civile nel giudizio penale sia quello di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal reato - continua Crepaldi - nel caso di specie vi è, oltre che una pretesa economica, anche un obbligo morale nei confronti dei nostri cittadini. La sicurezza è uno dei capisaldi di questa giunta».

«Mentre la giunta Barbierato - annota con punta polemica Crepaldi - sceglieva di agire in giudizio per questioni prettamente politiche, per una scritta sul muro con il solo risultato di intasare ancora di più il sistema giudiziario, questa giunta ha una concezione ed un rispetto differenti delle aule di giustizia». Tecnicamente, per Crepaldi, ogni reato lede un interesse pubblico tutelato dalla legge, ma «nei fatti di Borgo Fiorito - sottolinea - l'interesse giuridico è il sacrosanto diritto all'incolumità dei cittadini. Per questa ragione riteniamo che la partecipazione attiva del Comune di Adria al processo sia un atto doveroso».

Certo che i magistrati svolgeranno il proprio compito e saranno in grado di assicurare i colpevoli alla giustizia, tutelando anche i diritti delle vittime tra i quali quelli del Comune di Adria, per Crepaldi, la costituzione di parte civile avrà anche un altro importante significato. «Qualora venisse dimostrata, come pare, la matrice di stampo razziale e xenofobo del gesto, questa Amministrazione dimostra, con i fatti, come episodi del genere non possano in alcun modo essere tollerati».