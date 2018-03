Case fantasma, contestato all'Ater danno erariale di 400mila euro

ROVIGO - L'accertamento di un danno erariale di circa 400mila euro è il risultato di due anni di indagini della Guardia di Finanza di Rovigo, coordinate dalla Corte dei Conti di Venezia, che ha verificato il comportamento dell'Ater di Rovigo riguardo alla realizzazione del progetto «Contratti di quartiere», per il recupero di aree urbane degradate.



Il Comune, in convenzione con l'Ater, aveva deliberato nel 2007 la realizzazione di 24 alloggi di edilizia residenziale pubblica a carattere sperimentale, da costruire in una prima fase in via Baruchello; in seguito il progetto è stato dirottato su via Bramante. Al termine del lungo iter amministrativo, le uniche opere di costruzione che hanno visto la luce non sono stati i 24 appartamenti, bensì due strutture in acciaio che, a tutt'oggi, restano in piedi a testimonianza della mala gestione.



I responsabili sono stati individuati dalla Gdf nelle figure del responsabile unico del procedimento, nel direttore dei lavori (nonché progettista) e nel collaudatore statico. Si tratta di liberi professionisti, ma sulla base di questo incarico anche di pubblici ufficiali. A conclusione delle indagini sono stati segnalati alla magistratura contabile per danno erariale. Per il danno erariale provocato è stato notificato ai presunti responsabili l'invito a difendersi dalle accuse, con udienza fissata per il 12 aprile.

