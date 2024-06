ROVIGO - Un giro d’affari complessivo di 1,4 miliardi di euro. È quanto potrebbe generare la messa a terra efficace degli investimenti programmati per la filiera del sistema idroviario padano di cui l’asta navigabile Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante è un elemento chiave. Una “autostrada fluviale” di circa 137 chilometri, che coinvolge 25 macrosettori economici e genera un valore aggiunto di quasi 500 milioni per il territorio (circa il 3% di Pil delle province di Rovigo e Mantova) per 3.500 posti di lavoro. Sono i dati illustrati ieri all’Interporto di Rovigo dal rapporto “La rete navigabile italiana: una nuova risorsa per il Paese. Le opportunità offerte dall’ottimizzazione ed efficientamento del sistema idroviario del Nord Italia” realizzato da The European House - Ambrosetti (Teha) per Confindustria Veneto Est e Confindustria Mantova in collaborazione con Provincia di Rovigo, Provincia di Mantova, Infrastrutture Venete (società partecipata dalla Regione Veneto) Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico settentrionale, Interporto di Rovigo.

ASTA NAVIGABILE

Dell’asta navigabile Fissero-Tartaro-Canalbianco si parla da decenni, ma ora ci sono le risorse e la volontà per metterle a terra. Entro il 2030 Infrastrutture Venete investirà infatti oltre 25 milioni per eliminare le criticità infrastrutturali e completare i principali lavori di dragaggio per garantire il transito alle imbarcazioni di grandi dimensioni (quinta classe), ora impedito. Sei i “colli di bottiglia” da risolvere in provincia di Rovigo: il ponte stradale Rantin a Loreo, quello ferroviario sulla linea Rovigo-Chioggia a Rosolina, il ponte stradale Calà del Moro a Bagnolo di Po, il ponte stradale di Trecenta, il ponte ferroviario di Arquà Polesine e infine il ponte stradale di Zelo. Interventi di dragaggio per 2,4 milioni sono in corso ad Adria, Torretta e Interporto di Rovigo, cui vanno aggiunti ulteriori 1,5 milioni di investimenti per lavori su cinque conche di navigazione (16 sono già automatizzate). «Ammonta a 78 milioni l’impegno economico della Regione per interventi di riqualificazione, potenziamento e messa in sicurezza del demanio della navigazione interna dal 2020 a oggi» ha sottolineato Elisa De Berti, vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione. Perché il sistema idroviario diventi però attrattivo per le imprese vanno create le condizioni, come un sistema di incentivi. A Rovigo, il viceministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi ha annunciato che il bando per la navigazione fluviale è in fase di elaborazione. «Ci sono 175 milioni per incrementare la filiera. Non ci sono altre aree in Italia in cui le idrovia possono essere fondamentali per la logistica».

ZLS

«Un’occasione da cogliere - ha dichiarato Leopoldo Destro, presidente Confindustria Veneto Est e delegato Confindustria ai Trasporti e Logistica - anche in funzione del pieno dispiegamento delle potenzialità della Zls e dei distretti produttivi a monte e a valle dell’asta navigabile del Po, oltre che, guardando al futuro, dell’Hydrogen Valley di Marghera e Valdaro (Mantova)».