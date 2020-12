ROVIGO Una condanna a una pena lieve, 10 mesi, sospesi con la condizionale. Roba di poco conto se non fosse che l'imputata era il notaio Giovanna Morena, 39 anni, originaria di Avellino e con studio a Rovigo dal 2011, arrivata a firmare quasi un terzo degli atti notarili di tutta la provincia, che il giudice Laura Contini ha ritenuto colpevole di falsità ideologica e materiale, commesse dal pubblico ufficiale in atti pubblici perché sarebbe risultata assente a un'asta immobiliare, peraltro andata deserta, il 13 gennaio del 2017. Per quanto riguarda le numerose altre analoghe contestazioni, è stata assolta con formula piena, perché il fatto non sussiste. La richiesta dell'accusa era stata di 3 anni e 1 mese. Il giudice ha deciso anche la pena accessoria della sospensione dai pubblici uffici e quindi dalla professione di notaio, sempre per 10 mesi, con la sospensione condizionale, e il pagamento di un risarcimento di tremila euro nei confronti del Consiglio notarile di Rovigo, che si era costituito parte civile con l'avvocato Paola Malasoma.



L'INCHIESTA

A dare il la alle indagini, coordinate dal sostituto procuratore Monica Bombana, ora a Modena, era stato proprio un esposto del presidente del Consiglio notarile di Rovigo. Gli accertamenti sono stati lunghi, attraverso numerose testimonianze raccolte e soprattutto con le intercettazioni raccolte dalle cimici piazzate nel suo studio. Sulla base di quanto emerso, l'accusa la riteneva responsabile di due distinti comportamenti: nel capo A si accusava di aver falsamente firmato i verbali di cinque aste immobiliari come delegata alle vendite, andate deserte, attestando la propria presenza in Tribunale mentre invece si sarebbe trovata nel proprio studio e in un caso, ad Avellino in vista del proprio matrimonio, mentre nel capo B di aver falsamente dichiarato, in decine di casi, di aver dato lettura alle parti degli atti, mentre sempre secondo la formulazione accusatoria, la lettura non sarebbe stata integrale. Una vicenda delicata sotto molti aspetti, che ha visto molti notai ed avvocati chiamati a testimoniare in aula.



I COMMENTI

«Grande soddisfazione - sottolineano i difensori del notaio Morena, gli avvocati del Foro di Bologna Guido Magnisi e Giulia Chiara Gambini Scota - per la piena assoluzione relativa al capo B perché il fatto non sussiste e non costituisce reato: si è affermato che il notaio Morena non è responsabile di falsità ideologica e materiale, avendo sempre proceduto a una una lettura attenta e sostanziale dell'atto dando ai comparenti spiegazioni esaustive, se richiesta. Con questa assoluzione finalmente si gira pagina su una interpretazione anacronistica della professione del notaio che soprattutto deve spiegare e far comprendere tutto a tutti. È stata assolta perché il fatto non sussiste anche sui punti 1, 2, 3 del capo A, condannandola la sola giornata del 13 gennaio, in quanto non sarebbe stata vista nella grande confusione esistente, tra i tanti, da due avvocati. Sicuramente appelleremo l'unico segmento rimasto del capo A. Peraltro siamo molto soddisfatti per l'affermazione di principio che non solo riconosce piena validità a tutti gli atti redatti dal notaio Morena, ma finalmente pone le basi per un'interpretazione più moderna e socialmente orientata della professione del notaio a contatto con la clientela».



Anche il notaio Morena si dichiara «ampiamente soddisfatta della piena assoluzione relativa al capo B, ringraziando tutti i clienti e professionisti che mi hanno sempre dimostrato stima e vicinanza e che mai hanno smesso di credere nella mia professionalità».

