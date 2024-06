BADIA POLESINE (ROVIGO) - Il Comune è alla ricerca di affittuari per l'immobile commerciale situato in piazza San Costanzo a Villa D'Adige. Attraverso una delibera, la giunta guidata dal sindaco Giovanni Rossi ha approvato l'atto di indirizzo in vista dell'indizione di un'asta per la concessione in locazione dello spazio della frazione, di proprietà del Comune, e che fino a poco tempo fa ospitava un'attività di bar e pizzeria.

«Attualmente si legge nel documento dell'esecutivo - l'immobile non risulta essere utilizzato né concesso in uso a terzi; perciò si ritiene di "affidarlo in locazione, con possibilità di utilizzare l'area di pertinenza retrostante per lo svolgimento di un'attività di tipo commerciale-artigianale". Nel documento, si autorizza inoltre il responsabile dell'organizzazione della gara a prevedere un periodo contrattuale di sei anni, rinnovabile per altri sei, previa adozione di un apposito provvedimento da parte del Comune. Il canone mensile a base di gara è fissato in 450 euro. Nello spazio potrà essere esercitata attività commerciale e artigianale: chi lo prenderà in carico dovrà "dotarsi di tutte le autorizzazioni necessarie".

L'ORDINANZA



In questi giorni la Polizia locale ha posto fine al divieto di transito nelle zone golenali del fiume Adige. Nei giorni scorsi il comandante Marco Faccenda aveva interdetto il passaggio a veicoli e pedoni non autorizzati sulle zone golenali. Ora, con una nuova ordinanza, si sottolinea che "nelle prossime ore, lungo l'asta del fiume, i livelli si manterranno sotto la soglia di allerta; con il miglioramento dello stato di saturazione dei suoli si ritiene di ripristinare la circolazione lungo le aree golenali".



IL PROGETTO



La giunta ha anche dato l'ok ad una delibera per la presentazione di progetti nell'ambito dell'iniziativa "Forti: Formazione e tirocinio", che prevede l'avvio di attività di orientamento, formazione e tirocinio dedicati a disoccupati. "L'Enaip di Rovigo ha comunicato l'intenzione di presentare un progetto che prevede di inserire 10 soggetti in un programma formativo con contestuale inserimento in tirocini da effettuarsi nelle aziende territoriali. Enaip propone all'ente di aderire alla progettualità in qualità di 'partenariato di rete' a sostegno dell'iniziativa". L'adesione al progetto non comporta alcun onere economico a carico dell'ente - in questo caso il Comune di Badia - "che potrà eventualmente segnalare eventuali beneficiari da coinvolgere".