Lendinara. Il Comune svende l'ex asilo di Ramodipalo: base d'asta 56.400 euro

LENDINARA - Andrà all'asta a dicembre l'ex asilo di Ramodipalo, rimesso in vendita dal Comune di Lendinara che cerca soggetti interessati ad acquisire l'edificio e l'area tutelati dalle regole comunali. L'ente locale mira a vendere l'immobile che un tempo ospitava la scuola dell'infanzia, ormai in disuso da anni dopo la fusione con l'asilo della gemella frazione di Rasa. Il prezzo a base d'asta è di 56.400 euro per aggiudicarsi l'edificio di 1.263 metri quadri e l'area scoperta di 803 metri quadri collocati vicino a quello che un tempo, quando Ramodipalo era comune, era il palazzo municipale. Un prezzo stimato alla luce dell'avanzato stato di degrado e di abbandono dell'immobile, che presenta fessurazioni significative e distacchi d'intonaco e non è adeguato per quanto riguarda impianti, serramenti ed efficienza energetica.



EDIFICIO STORICO

L'ex asilo è composto dall'edificio storico e da alcuni corpi aggiunti nel tempo e utilizzati come palestra, bagni e box e pur non essendo vincolato dalla Soprintendenza è oggetto di particolare tutela come edificio di interesse storico in zona urbanizzata. Per questo grado di protezione è previsto l'obbligo di risanamento conservativo, con la conservazione di molti elementi tra cui le facciate esterne e interne, l'impianto strutturale originario e le finestre originarie, e la demolizione dei volumi aggiunti nel corso degli anni. Tra le varie regole previste per l'edificio viene compresa la possibilità di inserire servizi cucina con ventilazione forzata e servizi igienici illuminati e ventilati artificialmente, rispettando alcuni parametri. L'area verde, che sotto il profilo urbanistico è verde privato vincolato, è parzialmente edificabile come area residenziale di completamento ma comprende alcune superfici in cui non è possibile costruire.

Il Comune di Lendinara, che spera si faccia avanti qualcuno anche per salvare dal degrado un angolo della frazione, valuterà le offerte che perverranno entro le 12 del 17 dicembre. Gli ex edifici scolastici costituiscono la fetta più importante degli immobili comunali inclusi nell'elenco dei beni da vendere per cercare di recuperare risorse. Restano infatti da vendere l'ex scuola elementare di Saguedo, stimata in precedenza 180mila euro, l'ex scuola di Arzarello valutata 70mila euro e quella di Valdentro.

Oltre agli edifici scolastici restano da alienare diversi alloggi collocati nelle frazioni, in particolare a Saguedo, mentre è già stata venduta a un privato un'area di 200 metri quadri in via Alighieri, area residuale di un intervento residenziale nel quartiere Bacinello.