Associazione per delinquere, assolti ex tesoriere della Lega e 3 manager

di Francesco Campi

L'ex tesoriere della Lega Francesco Belsito, il promoter titolare della "Polare scarl" di San Donà (Ve) e uomo degli investimenti in Tanzania Stefano Bonet, il procacciatore d'affari Romolo Girardelli e l'ex manager di Fincantieri Stefano Lombardelli sono stati assolti ieri dal secondo Collegio penale del Tribunale di Genova dall'accusa di associazione per delinquere finalizzata all'appropriazione indebita, al riciclaggio e alla truffa. La Lega, in questo caso, era parte civile, lamentando un...