ROVIGO - Spostarsi in auto diventa sempre più costoso. Effetto del rincaro dei prezzi di benzina, diesel, metano e gpl, ma anche delle assicurazioni, perché il costo medio dei premi è salito. È quanto emerge da uno studio dell’Osservatorio di Facile.it, secondo il quale sono quasi 71mila gli automobilisti veneti che nel 2023 si vedranno costretti a pagare di più per l’assicurazione auto. Tuttavia, da questo punto di vista il Polesine se la passa meglio del resto del Veneto, perché se a livello regionale la percentuale di questi aumenti è pari al 2,52%, in provincia di Rovigo, dove in percentuale sono stati denunciati alle assicurazioni meno sinistri con colpa, il valore scende a 1,92%, il più basso nella regione.

IL CONFRONTO

Per quanto riguarda le variazioni a livello di singola provincia, al primo posto si trova Belluno con un incremento quasi doppio rispetto a Rovigo, 3,62%, seguita da Vicenza con 2,81%, Treviso con 2,73%, Venezia con 2,66%, Verona con 2,59% e Padova con 1,99%. Tuttavia anche gli automobilisti più virtuosi dovranno pagare di più. E non poco, dal momento che negli ultimi 12 mesi, le tariffe sono tornate a crescere: a dicembre per assicurare un veicolo a quattro ruote a Rovigo e provincia occorrevano, in media, 373,36 euro, il 13,4% in più rispetto a dicembre 2021. Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio di Facile.it, ad agosto il premio medio Rc auto calcolato in provincia è stato di 358 euro, più basso rispetto a luglio, quando si era attestato a 360. A dicembre 2021, invece, il prezzo medio era stato di 329 euro. A gennaio, invece, il premio medio in Polesine è 356.83 euro rispetto ai 349.30 euro del gennaio dello scorso anno. Ovviamente si tratta di una valutazione che si basa su un campione non omogeneo e non esaustivo, perché le analisi, si precisa sul sito che ha come fine di offrire comparazioni fra servizi assicurativi, finanziamenti e tariffe varie, «sono effettuate su un campione di 2.944 preventivi calcolati dagli utenti di Facile.it con residenza in provincia di Rovigo nel mese di gennaio».

LA MAPPA

Non solo: trattandosi di medie, ci sono variazioni anche fra un comune e l’altro. Per esempio, a Rovigo il premio medio a gennaio risulta 408 euro, in aumento del 12% rispetto a un anno fa, mentre ad Adria 296 euro, in calo del 20%. A Badia il valore più alto provinciale, addirittura 496 euro, il 44% in più rispetto all’anno scorso, cui fa riscontro il valore più basso del Polesine, quello di Porto Tolle, con 264 e un meno 11 rispetto a 12 mesi fa.

Mediamente le assicurazioni auto in Polesine continuano a costare meno che nel resto del Veneto e molto meno rispetto alla media nazionale. Il valore del premio medio calcolato nel Paese a gennaio è pari addirittura a 482.43 euro. Il dato di dicembre era che a fronte dei 373,36 euro polesani, a Treviso se ne pagavano 363,69, a Belluno 327,90, a Vicenza 372,49, ma in tutte le altre province il costo era maggiore: 385,21 a Padova, 392,17 a Venezia, 375,17 a Verona. E la media regionale si è attestata a 377,40, mentre quella nazionale addirittura a 458,06.