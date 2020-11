ROVIGO - Ultima chance per i rodigini: o si rispettano le regole o arriva l’ordinanza anti-assembramenti. A margine della riunione del Comitato ordine e sicurezza pubblica di ieri pomeriggio in Prefettura, Maddalena De Luca non lascia spazio a dubbi: «Al momento non ci sarà alcun provvedimento, ma vedremo nei prossimi giorni». L’affollamento del centro storico del capoluogo e degli altri centri della provincia durante l’ultimo fine settimana ha allarmato le autorità locali, spaventate che un eccessivo rilassamento generale da parte della popolazione polesana portare a un ulteriore aumento dei casi da Covid-19.

RISCHI DI CONTAGI

La rappresentante territoriale del Governo, la dottoressa De Luca, non nasconde di essere preoccupata da come si sta evolvendo la situazione in Polesine. Se durante la prima ondata, numeri alla mano, pare sia andato meglio che da altre parti, «merito anche della collaborazione dimostrata dai rodigini» confessa, questa volta l’impressione è che stia andando piuttosto male. La sensazione del prefetto, infatti, è che manchi l’attenzione dimostrata in primavera e che la gente stia facendo fatica a comprendere quali siano le intenzioni dietro i provvedimenti emessi dallo Stato. I (vari) Dpcm varati in queste ultime settimane spesso vengono male interpretati dalle persone e più che seguirli in maniera ligia molti sembrano impegnati a studiarne le falle e le scappatoie per poterle sfruttare, per continuare la vita ordinaria di tutti i giorni cui erano abituate.

ABITUDINI DA CAMBIARE

Invece, non è così e il prefetto ci tiene a rimarcare che non va sottovalutato quello che sta accadendo a livello locale e nazionale: «Durante il comitato abbiamo esaminato e discusso insieme la nuova circolare del Ministero dell’Interno, nel quale si richiamano all’attenzione gli assembramenti e le relative misure da adottare per intervenire in maniera decisa - sottolinea la dottoressa De Luca - Per Rovigo sono stati pianificati degli interventi per il controllo del territorio, a cura delle forze dell’ordine e della Polizia Locale, mirati a impedire assembramenti nei principali luoghi della città e alla verifica del rispetto delle basilari regole anti-Covid, come l’utilizzo delle mascherine e del distanziamento sociale. Al momento non si ravvisa ancora la necessità di inasprimento delle regole nel capoluogo, ma si procederà con eventuali ordinanze sindacali di chiusura sulla base di quello che vedremo nei prossimi giorni. Io, personalmente, mi auguro sempre che da parte dei cittadini ci sia una presa di coscienza a livello individuale, un’assunzione di responsabilità nei comportamenti. Possono esserci tutte le regole del mondo, ma qui bisogna che la gente capisca che è il modo in cui viviamo questo momento che ci aiuterà a venirne fuori più in fretta».

BAR E LOCALI SOTTO LA LENTE

In alcune parti del Veneto e del Paese si sono visti esercenti e titolari di bar o ristoranti tenere aperto oltre le limitazioni imposte dal decreto. In Polesine, a quanto pare, nessuno ha voluto seguire questi esempi sbagliati, nonostante durante l’ultima manifestazione in piazza Matteotti di domenica 2 novembre alcuni di loro sostenessero di volere andare contro le regole come segno di protesta. «Non ci risulta alcun tipo di comportamento di questo genere - specifica il prefetto - Però abbiamo osservato un afflusso atipico di gente in centro a Rovigo e in altri comuni della provincia, probabilmente a causa della chiusura dei centri commerciali».

L’AFFLUSSO IN CENTRO

Esattamente come a marzo, quando hanno cominciato ad esserci le prime chiusure per arginare il contagio e la gente ha preferito affollare marciapiedi e percorsi pedonali pur di uscire nonostante bar e ristoranti fossero chiusi per impedire aggregazioni fuori controllo, durante lo scorso weekend è avvenuta la stessa cosa. La gente si è riversata in strada come se nulla fosse e questo, fa notare il prefetto, non va bene, tant’è che ha confessato che un eventuale uniformità delle restrizioni a livello nazionale forse sarebbe meglio, ma «è il mio personale parere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

