Passa all'unanimità il bilancio 2019 del consorzio che difende l'agricoltura

ROVIGO - Condifesa Rovigo approva il bilancio 2019 all'unanimità.

I soci del Consorzio Polesano di difesa attività e produzioni agricole riuniti in assemblea al teatro Ballarin di Lendinara per l'emergenza sanitaria che ha permesso di organizzare gli incontri territoriali a Castelmassa, Giacciano con Baruchella, Fiesso Umbertiano, Rovigo, Porto Tolle e Adria, hanno dato il via libera al documento contabile dopo che la presidente Pia Rovigatti aveva presentato la relazione annuale che ha riassunto quanto svolto dall’ente consortile. Il bilancio consuntivo è stato illustrato dal direttore Luigi Garavello che ha anche proiettato i numeri dello stato patrimoniale e del conto economico. La presidente Rovigatti ha anche riferito ai soci la programmazione per il 2020. Infine il vicepresidente Giuliano Ferrighi ha rimarcato l’importanza di assicurarsi per tutelare le proprie fatiche e i raccolti, considerati i fenomeni climatici estremi e insoliti vissuti anche recentemente. Infine, sono intervenuti alcuni soci con alcuni suggerimenti e richieste sulle campagne assicurative e i rappresentanti delle associazioni di categoria agricole. Per ogni chiarimento sulla campagna assicurativa e maggiori informazioni, gli uffici del consorzio sono aperti al pubblico e disponibili tramite il numero di telefono 0425/24477 o l’email condifesa.rovigo@asnacodi.it . © RIPRODUZIONE RISERVATA