ADRIA - Ci hanno provato di nuovo, cercando di sferrare il terzo assalto con la ruspa al distributore Q8 di piazzale Rovigno, davanti al centro commerciale “Il Porto”, nonostante al mezzo pesante, sempre arraffato nel medesimo cantiere lungo il Collettore padano, fosse stata tolta la batteria. Ma il colpo, questa volta è fallito.

COLPI FOTOCOPIA

Un copione già visto, con il primo raid che risale alle 3 della notte del 6 agosto scorso: due colonnine per il self service divelte e, nel giro di un minuto, diverse migliaia di euro asportati da persone con il volto coperto da passamontagna, che hanno lasciato dietro di sé anche oltre 100mila euro di danni strutturali al distributore gestito, da Ornella Stoppa e Olivo Frizzarin, ex presidente dell’Adriese.

I ladri sono tornati in azione il 10 dicembre, sempre attorno alle 3 di notte e sempre con lo stesso schema operativo: la ruspa asportata al cantiere e poi guidata contro le colonnine self service del distributore Q8, abbattendole.

Un’azione durata appena tre giri di lancette e con un bottino di svariate migliaia di euro, quantificati in prima battuta in almeno 5mila.

TECNICA COLLAUDATA

Sabato, invece, i malviventi, sempre che si tratti degli stessi, ma visto il modus operandi non sembrerebbe altrimenti, hanno agito prima del solito, alle 21.20, favoriti dal coprifuoco. Hanno raggiunto il cantiere e hanno messo in moto l’escavatore, dimostrando una certa abilità visto che secondo quanto trapela gli operai, visti i precedenti, avevano tolto la batteria d’accensione. Chi ha agito, in ogni caso sapeva il fatto suo e ha comunque messo in moto la ruspa, dirigendosi verso il distributore del Porto, ben conoscendo la strada. Qualcosa, però, questa volta è andato storto, pare possa essere stata la presenza di alcune persone in prossimità di un esercizio commerciale vicino al distributore, così che, i malviventi hanno desistito, mollando il mezzo pesante nel piazzale e fuggendo via.

L’ALLARME

Poco prima dell’arrivo dei carabinieri della Compagnia di Adria, che si sono subito messi a caccia di elementi che possano fornire qualche pista per risalire alla “banda della ruspa”. Oltre ai due raid precedenti ad Adria, infatti, colpi simili in tutto per tutto sono stati messi a segno anche al distributore al centro commerciale “Il Faro” di Giacciano con Baruchella il 28 agosto, al Q8 di Volto di Rosolina il 30 agosto e il 4 ottobre, ma anche in provincia di Verona, di Mantova e di Ferrara, ed l’ipotesi che si tratti di una stessa banda pare più che fondata.

