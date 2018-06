Blitz della Finanza negli uffici di Asm Spa: appalti e consulenze al setaccio

di Francesco Campi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROVIGO - Un semplice controllo, ma ieri Asm spa ha ricevuto l’inattesa visita della Guardia di Finanza. Una decina di agenti delle Fiamme Gialle, guidate dal comandante provinciale Nicola Sibilia, si sono infatti presentati nella sede di via Dante della società il cui unico socio è il Comune di Rovigo per una verifica generale, contabile e di tutte le documentazioni presenti. Una di quelle che vengono eseguite quasi quotidianamente in tante aziende scelte a campione fra quelle per così dire “di seconda fascia”.