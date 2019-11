Tragedia sfiorata al campeggio: incendio distrugge roulotte di un polesano

di Luca Pozza

ASIAGO -nella tarda serata di ieri al, nella contrada omonima, per l’incendio di una roulotte dovuta probabilmente alAll'interno del mezzo, di proprietà di un turista residente a Rovigo, c'erano delle bombole di gpl, ma per fortuna nessuna persona è rimasta ferita.Le fiamme, divampate attorno alle 20.30 mentre all’interno della roulotte non era presente nessuno, si sono subito propagate alla veranda esterna in legno ed un’altra attigua roulotte, che è rimasta danneggiata. La squadra dei vigili del fuoco arrivata dal locale distaccamento è riuscita a circoscrivere e poi a spegnere l’incendio, evitando la propagazione del rogo al resto del camping.Completamente distrutto tutto il contenuto all’interno della roulotte del villeggiante di Rovigo, che al momento dell’incendio non si trovava sul posto. Coinvolta nelle fiamme una bombola di gpl che si trovava all’interno della roulotte. Altre quattro bombole poste all’esterno nei pressi delle due roulotte sono state messe in sicurezza dai pompieri. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei pompieri Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del posto sono terminate dopo circa due ore.