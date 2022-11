VILLAMARZANA - L’Asfo di Villamarzana è diventata un nuovo polo per il settore aerospaziale. La società, lo stabilimento della quale si trova in via Stradone dei Mille, è un’azienda del gruppo Fomas che ha sede legale a Milano e quest’anno ha avviato un importante investimento in Polesine per rispondere alle crescenti richieste del mercato e alle esigenze dei suoi clienti. Il progetto si protrarrà fino al 2023 e richiederà un investimento anche in termini di organico, necessitando di nuove assunzioni.

Da circa vent’anni è il fiore all’occhiello del mondo imprenditoriale della piccola Villamarzana. L’Asfo è l’acronimo di Acciai speciali forgiati ed è stata fondata nel 1961. Otto anni più tardi è diventata la prima società ad entrare in Fomas Group, che produce appunto forgiati, anelli laminati senza saldature e polveri metalliche. Con le sue otto sedi, localizzate strategicamente nel mondo e più di 1.400 dipendenti, il gruppo è in grado di servire principalmente i mercati della cosiddetta “power generation”, ma anche industriale, petrolchimico, aerospazio e difesa. Dal 2004 al 2011 l’Asfo ha esteso la propria capacità produttiva con la costruzione dello stabilimento di Villamarzana. Oggi l’azienda conta circa 300 dipendenti ed è specializzata nella produzione di anelli laminati di grandi dimensioni. Una parte di questi prodotti è destinata al mercato dell’aerospazio, un settore che la rende una società strategica per Fomas.



IL RESPONSABILE

«Il settore aerospaziale per sua natura è tra i più innovativi in termini di sviluppo tecnologico e di competenze - afferma Vincenzo Vaccari, amministratore delegato dell’Asfo - per noi avere un centro all’avanguardia, dedicato a questo mercato, è motivo di orgoglio e per questo bisogna ringraziare tutte le persone che giornalmente contribuiscono a fare diventare Asfo un centro di eccellenza. Il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere in questo ambito investendo sia in nuove tecnologie, sia nella formazione del nostro personale, che rimane il cuore dell’azienda».

Nello stabilimento polesano si realizzano componenti destinati alla costruzione di vettori spaziali (Ariane e Vega), moduli pressurizzati per l’esplorazione spaziale (Axiom, Cygnus e Halo), satelliti, nonché di tutta una serie di sottoservizi dei programmi stessi (Mechanical ground system equipment). La costante crescita di mercato e la volontà di servire un prodotto sempre più “chiavi in mano”, ha portato il gruppo ad avviare una serie di investimenti, volti a consolidare il servizio verso i clienti e a incrementare le capacità produttive del sito di Villamarzana.



LO SVILUPPO

Il nuovo progetto di ampliamento prevede un investimento complessivo di 6,5 milioni e un’estensione di 3.250 metri quadrati del capannone preesistente, consentendo l’allargamento dell’area dedicata all’officina meccanica di finitura. In questi nuovi spazi saranno predisposti un nuovo centro di tornitura e fresatura, per soddisfare lavorazioni di precisione fino a 6 metri di diametro esterno e 2,5 metri di altezza, sfruttando le tecnologie più avanzate del settore, in ambienti termicamente controllati. L’area ospiterà, infatti, un nuovo macchinario Gantry, che sarà composto da due stazioni: una tavola di tornitura e un piano di fresatura, equipaggiato con alcune teste ad alta velocità. La sua destinazione principale sarà la lavorazione di finitura di prodotti in leghe leggere, ma utilizzabile anche per la lavorazione di materiali convenzionali. Un’ampia area sarà dedicata ai controlli non distruttivi, ovvero a tutte le operazioni finalizzate al controllo qualità e al rispetto dei requisiti del cliente, poi anche spazi destinati alla misurazione e al controllo dimensionale dei componenti e un’area per lo stoccaggio dei componenti destinati al mercato Aerospace.

Negli obiettivi dell’ampliamento, serve anche personale e per questo La ditta è alla ricerca di addetti alle lavorazioni meccaniche (tornitori e fresatori), Cnc per la conduzione dei nuovi impianti, specialisti al reparto logistica-customer service, addetti alla manutenzione e forgiatori.