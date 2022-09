Accoltella tre giovani fuori dal ristorante, 21enne arrestato con l'accusa di tentato omicidio

VERONA - Un 21enne rodigino è stato arrestato dai carabinieri di Verona per aver accoltellato, lo scorso 21 agosto, tre giovani fuori da un ristorante scaligero. L'indagato è stato raggiunto da un provvedimento restrittivo con l'accusa di tentato omicidio, lesioni personali aggravate e violenza privata. La notte del 21 agosto i tre giovani mentre si trovavano nel parcheggio del locale ebbero una lite, per futili motivi, con il 21enne che ha impedito loro di allontanarsi prima bloccando la strada d'uscita e poi aggredendoli ripetutamente con un coltello di piccole dimensioni, ferendoli anche in punti vitali, per poi fuggire.

Le vittime sono state medicate all'ospedale di «Borgo Trento» dove sono stati curati per gravi lesioni. Le indagini, supportate dalla collaborazione dalla polizia locale di San Giovanni Lupatoto e di Verona, hanno portato i carabinieri ad identificare l'aggressore che è stato raggiunto nella sua abitazione dove sono stati trovati, tra l'altro, 86 grammi di hashish e vario materiale per il confezionamento ed il taglio della sostanza. Il giovane è stato quindi portato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.