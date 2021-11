Coltivava marijuana in una serra a casa di mamma: arrestato 22enne incensurato, denunciata la madre

CEREGNANO - I carabinieri della compagnia di Rovigo hanno arrestato per il reato di “produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti” S.M., ventiduenne incensurato residente a Ceregnano. Durante la perquisizione nell'abitazione attigua alla sua – immobile dove risiede sua madre ma nella piena disponibilità dello stesso – i militari hanno trovato una vera e propria “serra” adibita alla coltivazione di marijuana. I militari hanno rinvenuto diverse piante e in un sacchetto un etto di foglie essiccate, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente, nonché 65 euro in contanti considerati provento dell’attività di spaccio.

APPROFONDIMENTI CASTELFRANCO Minorenne arrestato per spaccio: custodiva 25 chili di droga in una... MIRANO Coppia incensurata aveva in giardino una serra di marijuana: 6 piante... VICENZA Appartamento "segreto" trasformato in laboratorio della... MANIAGO Coltivava marijuana nel giardino di casa: arrestata... MONTEBELLUNA Serra per la coltivazione di marijuana in casa: arrestato 43enne MIRA Serra di marijuana "completa" in appartamento: due...

Il giovane, su disposizione del magistrato è stato poi rimesso in libertà. Nei confronti della madre, quarantottenne, è scattata la denuncia a piede libero per il concorso nel reato.