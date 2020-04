Abbandona i domiciliari, arrestato un pregiudicato 43enne di Badia

ROVIGO Una settimana fa aveva abbandonato il proprio domicilio al quale era costretto per via di una sentenza di restrizione della libertà personale, violando nel contempo anche il decreto sulle prescrizioni per limitare la diffusione del contagio da coronavirus.



Martedì i carabinieri della stazione di Badia hanno arrestato H.P., le sue iniziali, un 43enne residente nel comune altopolesano con numerosi precedenti di polizia per vari reati. L'uomo il 29 marzo si era recato a Masi (Pd) per incontrarsi con un'altra persona anche questa con precedenti di polizia. Al termine degli accertamenti di rito il 43enne è stato riaccompagnato nella propria abitazione con l'obbligo di non uscire dal comune dove risiede.