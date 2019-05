Frana il terreno, chiude il cavalcavia sulla Transpolesana: caos traffico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ARQUA' POLESINE - Disagi ieri mattina per gli automobilisti che si dovevano recare in Transpolesana, direzione Verona, da Arquà Polesine, ma anche per chi uscito dalla Statale 434 voleva andare verso il centro arquatese. Questo perchè dalla tarda serata di mercoledì il ponte della frazione di Granze, che si trova proprio sopra la Transpolesana, è stato chiuso in maniera inattesa con un’ordinanza firmata dal sindaco Chiara Turolla a seguito di un accurato sopralluogo dei vigili del fuoco.