Il virologo: «Aria condizionata, la corretta manutenzione esclude ogni contaminazione da Covid»

ROVIGO - L'aria condizionata è sicura e con la corretta manutenzione si riduce il rischio di contagio. E' la dichiarazione ufficializzata ieri dagli esperti polesani che in questo modo hanno voluto rispondere all'allarme lanciato dal virologo Burioni.



Lo ha ribadito Paolo Guaraldo, ventennale esperto polesano nel settore della termoidraulica. Il virologo Burioni aveva invitato a tenere l'aria condizionata spenta in quanto le correnti d'aria favorirebbero lo spostamento delle goccioline contaminate da Covid 19.



Alle affermazioni di Guaraldo fanno eco anche le informazioni diffuse da Assoclima che raduna le aziende specializzate nel trattamento dell'aria in Italia. “Gli impianti di climatizzazione non solo rimescolano l'aria, ma la filtrano rendendola più pulita e sicura – spiegano i professionisti del settore -. In questo modo si riduce la concentrazione dei batteri e dei virus nell'aria e non il contrario”.



I termoidraulici sottolineano che con l'aria condizionata spenta, saranno gli anziani a rischiare di più: l'afa e il caldo, ogni anno, portano con sé centinaia di morti. E' doveroso quindi affrontare l'estate che sta arrivando con le dovute conoscenze e non per “sentito dire””.



Guaraldo, titolare dell'azienda Acquaprogetti, realizza anche corsi di formazione per la manutenzione corretta degli impianti. “Purtroppo manca una corretta cultura della manutenzione che cambia per tipologia di impianto – spiega l'imprenditore -. Ci sono i condizionatori che pescano aria dall'esterno e la portano verso l'interno e altri che prendono l'aria dalla parte alta della stanza per poi rimescolarla con quella in basso. Entrambi usano filtri per pulire e trattare l'aria che viene rimescolata, che diventa quindi più sana. Ovviamente i filtri vanno puliti ogni anno e in alcuni casi sostituiti, non solo per combattere il Covid, ma anche tante altre malattie respiratorie. Va anche sanificato lo scambiatore interno, con un apposito spray a base alcolica. Inoltre bisogna pulire i canali e dotarli di dispositivi che filtrino l'aria con ionizzatori ad azione antibatterica e virucida”. © RIPRODUZIONE RISERVATA