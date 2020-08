Il Comune dà in gestione uno spazio verde per farne un'area dedicata solo ai cani

BADIA POLESINE - Un'area cani nei pressi degli impianti sportivi. È questo il progetto che l'amministrazione comunale intende sostenere per riqualificare lo spazio verde recentemente ripulito in via Masetti, a pochi metri dai campi di via Martiri di Villamarzana. L'idea messa sul piatto potrebbe portare ad una concessione in uso dell'area, destinata ad accogliere un'attività dedicata agli amici a quattro zampe.

AREA DA RIQUALIFICARE

«L'area sarà presa in gestione da un'associazione, nei prossimi giorni procederemo a definire la questione anche dal punto di vista burocratico spiega l'assessore all'Ambiente Stefano Segantin -.In realtà verranno concesse due aree che si trovano nei pressi degli impianti sportivi. Una parte è già stata pulita ed ora stiamo completando le operazioni nella seconda. Una volta che saranno ultimati gli interventi, sarà cura di chi avrà in gestione gli spazi installare la recinzione e predisporre l'arredo, in accordo con gli uffici comunali. Il progetto di un'area per i cani era in piedi da diverso tempo ricorda l'assessore - poi questa associazione ha dimostrato interesse e abbiamo dato una mano affinchè si concretizzasse. Nei mesi scorsi, l'area in questione è stata oggetto di un'opera di manutenzione e pulizia da parte della Provincia, che aveva in carico la zona. Dopodiché la gestione degli spazi è passata al Comune, e ora noi l'affideremo».

CONTRASTO AL DEGRADO

L'iniziativa di pulizia nella zona situata appena al di sotto del cavalcavia era infatti stata condotta dall'amministrazione comunale con Palazzo Celio. Lo stesso Segantin, a suo tempo, aveva ammesso che si stava ragionando sull'utilizzo e potrebbe essere questa la svolta, anche se i dettagli del progetto saranno presumibilmente svelati più avanti. L'esponente della giunta valuta positivamente la proposta anche dal punto di vista del contrasto all'abbandono di rifiuti in un'area spesso bersagliata da coloro che lasciano immondizie, approfittando di un luogo periferico e nascosto agli occhi di passanti e automobilisti. «In questo modo osserva - si ha la garanzia che l'area sarà tenuta in ordine e sorvegliata, andando a disincentivare degrado ed episodi di abbandono. Insomma, penso sia il posto giusto per un'iniziativa di questo genere: lo spazio è fuori dal centro ma allo stesso tempo facilmente raggiungibile e dotato di un ampio parcheggio. L'associazione ha poi già diverse idee da realizzare, come corsi di addestramento per cani».

OCCHI SULL'AREA GOLENALE

Il titolare della delega all'Ambiente, allacciandosi alla questione del verde pubblico, sempre particolarmente sentita, anticipa infine che si cercherà di intervenire per favorire la manutenzione delle aree golenali del paese. «Stiamo lavorando anche su questo fronte termina l'assessore di piazza Vittorio Emanuele II penso in particolare alla golena di Villa d'Adige che cercheremo di curare maggiormente». © RIPRODUZIONE RISERVATA