ARIANO NEL POLESINE - Una moneta con l’effige dell’imperatore romano Treboniano Gallo è il ritrovamento più importante fatto dalla squadra dell’Università di Padova durante la nuova campagna di scavi che si sta concludendo nella villa romana a San Basilio. A darne notizia è la professoressa Caterina Previato, direttrice scientifica dello scavo, durante la seconda e ultima visita guidata nell’ambito di “ Scavi aperti ”, l’iniziativa promossa dal Consorzio Deltapoolservice in collaborazione con le guide di Co.Se.Del.Po. Un a ricognizione, quell a che è iniziat a il 23 maggio scorso , che rientrava in un progetto congiunto dell’Università, della Soprintendenza Abap (Archeologia belle arti e paesaggio) di Verona, Rovigo e Vicenza con il supporto della Fondazione Cariparo. « È una di quelle occasioni che si stanno concentrando qui a San Basilio che permettono di riscoprire la storia di questo territorio – ha sotto lineato Sandro Vidali, assessore di Ariano nel Polesine che ha accompagnato i visitatori - Per i prossimi tre anni sono in programma altre campagne : due sono legate sempre alla Villa r omana mentre un’altra riguarda i legami con gli etruschi. Grazie ad un finanziamento Gal siamo inoltre riusciti a ripristinare le vetrine del c entro turistico e con il dipartimento di Archeologia classica dell’Università di Padova si mira a creare una sorta di museo immersivo » .

Ad accompagnare i partecipanti sono state Stefania Paiola di Studio D e Mara Santarato di Co.Se.Del.Po mentre la professoressa Previato ha illustrato il lavoro svolto. Una visita avvincente , che ha permesso di entrare fisicamente nella zona degli scavi e vedere quel che resta della cosiddetta “ Villa r omana ” che si trovava proprio lungo la Via Popilia , che collegava Rimini ad Altino.



NUMEROSI RITROVAMENTI



Sono stati numerosi i ritrovamenti che adesso saranno esaminati più a fondo. Gli archeologi hanno trovato elementi decorativi in marmo bianco di cui alcuni pregiati provenienti dall’Asia minore e resti di anfore che lasciano presagire come a San Basilio arrivassero prodotti dal Nord a frica, dal mar Egeo e dall’area padana. E poi t anti resti di ceramiche, vetr i , frammenti di vita quotidiana come pesi da pesca, chiavi e spilloni e tante monetine in bronzo tra cui una più grande con - appunto - l’effige dell’imperatore Treboniano, che regnò tra il 251 e il 253 dopo Cristo. « Si tratta di una moneta molto rara , dato che questo imperatore ha regnato solo due anni. Quelle piccole ci hanno fatto gioire per la grande quantità in cui le abbiamo trovate, ma questa è importante per qualità » - ha spiegato ai visitatori la docente universitaria.