ROVIGO - Quando problemi di salute e problemi economici si uniscono, allora un problema personale diventa un problema sociale. Da un lato l’esigenza di cure e presidi costosi, di una casa adeguata, dall’altro lato l’assenza di denaro per poter accedere al necessario. Il protagonista di questa delicata storia è Michele Garavello, 47 anni. Viveva con la madre in un appartamento Ater a Sant’Apollinare, ma ha dovuto andarsene perché lui, 250 chili di peso e tutti i problemi che ne conseguono, non riusciva a salire e scendere dal terzo piano di un condominio senza ascensore e senza rampe per disabili. Le scale, nella sua situazione, sono una prigione.