ROVIGO - «Noi di YesWork App abbracciamo la frase di Reid Hoffman: “Fare una startup è come lanciarsi in un burrone e pensare di costruire un aereo mentre si cade”. Il presidente Teddy Crivellari sceglie le parole del cofondatore di LinkedIn per raccontare l’avvio a Rosolina della S rl “Il lavoro in un tocco”, costituita nel maggio 2019 ed entrata nel registro delle startup a gennaio 2021 . L’idea - attraverso l’ app dei lavoretti chiamata YesWork App - «è risolvere i piccoli problemi domestici e della quotidianità, in maniera veloce, economica e affidabile». La prospettiva è creare una comunità di persone che contribuiscono a migliorare la qualità di vita, propria e degli altri, connettendosi con uno strumento innovativo che unisce domanda e offerta .

«YesWork - spiega Crivellari - mette in connessione le persone che hanno bisogno di aiuto domestico e c oloro che hanno le competenze per risolvere il problema, in modo tempestivo e d economico .

L’App è geolocalizzata e in pochi click - scegliendo tra varie categorie come Idraulico, Elettricista, Falegname, Piastrellista, Muratore, Imbianchino, Giardiniere, Pulizie, Aiuto traslochi, Tata, Ripetizioni, Pet sitter e “Monto e smonto” - si può ricevere in breve tempo una proposta di preventivo dall’operatore che si trova nell’area da cui è partita la richiesta». In pratica, significa creare un’economia di quartiere, su scala allargabile: «Può succedere anche che richiedente e offerente siano residenti nella stessa via, dato che l’obiettivo della App è soddisfare le persone che richiedono un intervento immediato e offrire contemporaneamente una possibilità di guadagno a chi lavora, a uno studente, a un disoccupato oppure a un pensionato: insomma, a chi ha delle abilità e desidera avere un guadagno extra». « A nche le attività commerciali - continua Crivellari - hanno il proprio ruolo, all’interno dell’applicazione e nel territorio, con un sito vetrina a disposizione, nel quale integrare le proprie promozioni, in maniera geolocalizzata e a portata di un click da tutta la community».



L’IDEA INIZIALE



L’idea d’impresa arriva da Teddy Crivellari e Ronny Bonomo nel 2018: due amici, uno piastrellista, l’altro imbianchino, che collaborando assieme hanno colto “con mano” un’esigenza di mercato: «Il cosiddetto “lavoretto” non è appetibile per una partita Iva, né davanti a costi eccessivi o lunghi periodi di attesa - compendia Crivellari - un’analisi di mercato spiega anche, però, che il sommerso dei lavori occasionali ha volumi di miliardi di euro». Davanti a questa realtà, la risposta della coppia di amici è oggi una App «attiva e condivisibile con tutti. Molte attività commerciali del territorio stanno approvando i valori che YesWork App promuove: contribuzione, unione e innovazione, e così siamo già presenti in diverse città: Rovigo, Verona, Parma, Piacenza, Venezia e Genova. Ma il nostro obiettivo, a fine 2022, è espanderci nel territorio nazionale, e dare l’opportunità a più persone di conoscere che cosa YesWork App può fare concretamente per loro».



OTTIME PROSPETTIVE



A realizzare questo obiettivo lavorano professionisti che non si conoscevano tra loro, ma che grazie all’intuito e all e conoscenze di Teddy si sono riuniti in «un vero e proprio gruppo di lavoro, organizzato e performante: grazie al team e ai nostri 106 soci - aggiunge Crivellari - oggi YesWork App è diventata realtà e ha prospettive di sviluppo crescenti».

Cosa consiglierebbe a un giovane con una buona idea per avviare una startup? «Prima di tutto dovrebbe non farsi scoraggiare da nessuno, credere fortemente nella sua idea e perseguire con determinazione il proprio obiettivo. Inoltre, dovrebbe affidarsi a persone che sappiano come gestire e avviare una startup, e che lo possano supportare. Esistono incubatori che valorizzano l’idea, fa cendo in modo di ‘proteggere' chi l’ha avuta e mantenendo il fondatore come faro della propria startup».