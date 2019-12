Xin, 31 anni, inventa l'app anti-vendite online

Vetrine spente e saracinesche abbassate. Così appaiono i centri città messi in ginocchio dalle vendite online. Ma i commercianti di Rovigo hanno deciso di affrontare il nemico a armi pari. Da gennaio sarà infatti possibile acquistare nei negozi del capoluogo polesano da casa o dall'ufficio. Il cliente potrà vedere virtualmente i prodotti dei vari negozi, prenotarli e acquistarli entro 24 ore. Il tutto, grazie a l'app 2Ways' a cui hanno aderito, per il momento, circa cinquanta negozi della città. I commercianti in pratica hanno deciso di digitalizzare tutta la merce presente tra gli scaffali per poi postarla nella vetrina virtuale, contenuta nell'app. L'originale idea è di Xin Liu, conosciuto in città come Costantino, un 31enne di origine cinese che da 17 anni fa il commerciante a Rovigo.

«Stavo vivendo un calo degli affari a causa degli acquisti online - spiega Xin Liu - mi sono chiesto perché le persone acquistano in rete e la prima risposta che mi sono dato è per risparmiare tempo. Ho pensato dunque di creare un'app per i negozi del centro storico, una grande vetrina della città a disposizione dei potenziali clienti. Insieme al mio team, mi sono messo al lavoro per svilupparla. Abbiamo dunque iniziato a digitalizzare tutte le attività commerciali che hanno aderito. Le abbiamo messe in rete, dando vita ad una grande vetrina online».

LA CONCORRENZA

L'idea di Liu, in poche settimane, è arrivata all'incubatore d'impresa di Rovigo, assieme al suo socio Mariano Causi ha creato dunque la startup Citycommerce e l'app 2Ways' per uno shopping geolocalizzato che mette in contatto i negozianti con i consumatori. 2Ways' permette a ciascun negoziante, attraverso il gestionale, di rendere virtuale il suo negozio, creando la sua pagina, caricando i prodotti e mettendo in evidenza quelli in promozione. L'acquirente avrà a disposizione un'app per scoprire i negozi, vedere i prodotti e approfittare delle offerte, risparmiando tempo e denaro. L'iniziativa da gennaio 2020 sarà offerta ai negozianti a costi ridotti e sembra già un gran successo, con decine di attività, dall'abbigliamento all'elettronica che chiedono di aderire.

Ultimo aggiornamento: 12:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA