ROVIGO - Manca da casa dalla mattina di venerdì 31 luglio Gianni Marchioro, 71 anni, operaio dell'Infun For in pensione, è scomparso senza lasciare traccia e i suoi familiari l'hanno cercato senza soste, invano. A rendere ancora più angosciose queste ore, il fatto che soffra di pesanti patologie e debba prendere a intervalli di circa 5 ore dei medicinali. Che quando è uscito di casa, in Commenda, non ha portato con sé. Così come non ha preso il telefono né i documenti, solo un mazzo di chiavi. Sembrerebbe essersi allontanato in sella a una bici Atala verde. Come spiega uno dei due figli, non è nelle condizioni di pedalare a lungo, così come di camminare per lunghe distanza. Per questo anche il fatto che seguendo tutti i possibili itinerari, non sia stata trovata nemmeno la bicicletta, appare abbastanza strano. La moglie e i due figli, anche con l'aiuto di parenti e amici, hanno cercato ovunque. Hanno anche contattato ospedali e camere mortuarie. Al momento del suo allontanamento la moglie era uscita per fare la spesa. Non c'erano stati discorsi strani né litigi. Una giornata come tante altre. Molto calda. Il 71enne, infatti, è uscito con addosso solo una maglietta a righe rosse e blu, e dei pantaloncini corti grigi, oltre a scarpe da ginnastica e un cappellino verde. È alto 1,65 e al polso porta sempre un orologio di metallo. I familiari, che hanno denunciato la scomparsa in Questura, si sono rivolti anche a Chi l'ha visto. Al momento, nessuna segnalazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA