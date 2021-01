Investe anziano in bicicletta e non si ferma: è caccia al pirata

VILLADOSE - Investe un ciclista e fugge. È accaduto nella mattinata di ieri a Villadose. Un 73enne di Gavello stava percorrendo in bicicletta la via Zona Industriale quando è stato colpito alle spalle, verosimilmente durante una manovra di sorpasso, da un veicolo il cui conducente non si fermava omettendo di prestare soccorso. Il ciclista è stato sbalzato di sella ed è caduto al suolo a seguito dell’impatto.

È stato quindi soccorso e accompagnato da un passante al pronto soccorso dell’ospedale di Rovigo, per sospetta frattura alla clavicola. Sul fatto stanno indagando i carabinieri della stazione di Ceregnano.



Ultimo aggiornamento: 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA