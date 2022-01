Il giallo della Befana: due anziani trovati morti in casa

ROVIGO - Un vero e proprio giallo dell’Epifania a Rovigo, dove verso l’ora di pranzo di oggi 6 gennaio 2022, sono stati trovati due anziani senza vita all’interno di un appartamento in una zona centralissima della città, all’inizio di viale Porta Po, la strada che si diparte da Corso del Popolo in direzione, appunto, del Po. Dopo il drammatico ritrovamento, oltre alla Squadra volanti nella piccola palazzina al numero civico 7D ha poi fatto ingresso anche la Squadra mobile e, successivamente, anche la Scientifica. A testimonianza di come la situazione presenti elementi che necessitano di un attento approfondimento investigativo. Al momento nulla trapela anche se a breve dovrebbero essere forniti aggiornamenti in merito.

