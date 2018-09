di Francesco Campi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FRATTA POLESINE - Anziani ancora nel mirino di truffatori senza scrupoli. La nuova vittima del più odioso dei raggiri è stata una 74enne di Fratta Polesine, che ha riferito ai carabinieri di essere statae di nonpraticamente nulla dell’accaduto. Se non le conseguenze, ovvero la sparizione di vari gioielli in oro che erano custoditi all’interno di alcuni cassetti, per un valore totale di alcune migliaia di euro.