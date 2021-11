ROVIGO - Un'altra morte per colpa del Covid, che nelle ultime due settimane sta mantenendo la spaventosa media di un decesso ogni due giorni. A spegnersi è stata una 90enne adriese, che non aveva ricevuto nemmeno una dose del vaccino e che si trovava ricoverata, da fine ottobre, nell'Area medica e semintensiva pneumologica di Trecenta. Il mese di novembre, in questo suo primo scorcio, raggiunge così il bilancio di lutti dello scorso...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati