CORBOLA - La morte di un’anziana ospite del centro servizi Villa Agopian di Corbola potrebbe far scattare un’inchiesta dei carabinieri per appurare le cause di questo decesso. La 71enne era ospitata in una delle tre strutture che fanno capo al Ciass, Consorzio isola di Ariano per i servizi sociali. Insieme a Villa Agopian, che detiene la quota di maggioranza, ci sono anche l’Arturo Pedrelli di Ariano e la Madonna del Vaiolo di Taglio di Po. In base alle prime ricostruzioni tutto sarebbe accaduto nel pomeriggio di venerdì 8 gennaio quando la donna è stata ritrovata esanime in gravi condizioni ai piedi di una scala. La signora è stata immediatamente soccorsa dal personale in servizio, mentre nel giro di poco tempo sul posto è arrivata un’ambulanza che viste le gravi condizioni l’ha trasportata a Rovigo dove è stata seguita dal trauma team. Dopo il tampone che è risultato negativo sono proseguiti gli approfondimenti.

IL TRASFERIMENTO

In base ai racconti fatti, poiché il livello di emoglobina stava scendendo, sono state pure avviate le trasfusioni fino alla decisione da parte dell’ortopedico di trasferirla a Padova vista la complessità della frattura. Qui l’anziana è stata operata, ma il decorso è risultato più complesso del previsto tanto che la signora è morta verso le sei del mattino successivo. Non si sa se l’anziana fosse caduta per un malore o fosse inciampata su qualche gradino, a quanto è dato sapere a Villa Agopian sarebbe intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri che avrebbe effettuato i rilevamenti del caso per cercare di capire cosa fosse successo. Sentito il sindaco Michele Domeneghetti ha dichiarato: «Non ho elementi in più rispetto a quanto letto sui giornali», mentre il direttore del Ciass Daniele Panella non ha risposto alle telefonate.

