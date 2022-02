ARIANO NEL POLESINE - Comincia bene il 2022 per la cantautrice polesana Anna Nani che ha conquistato il premio “Voce radiofonica” al Television Song contest che si è tenuto la settimana del Festival di Sanremo. Grazie a questo premio la sua musica sarà trasmessa su una settantina di radio che la porteranno fino in Australia, con Radio Blu Australia Adelaide, e in Inghilterra, con London One Radio. «Grazie al patròn Mario Greco che mi ha scelto per essere tra i finalisti di questo concorso» dichiara Anna Nani. Anna è una deltina doc, e ci tiene.

«Vivo sulle rive del fiume Po ad Ariano nel Polesine, lo dico sempre quando mi chiedono da dove provengo perché pochissimi sanno dove sia, hanno difficoltà anche a inquadrare il Parco del Delta. E invece, io ci tengo che si sappia che esistiamo».



IL PREMIO PIÙ BELLO



La canzone che le ha fatto meritare il premio si intitola “Basta un colpo”: «Parla della difficoltà di emergere nel mondo della musica - spiega la Nani - che è diventato tutta una questione di casting e shooting, ossia servizi fotografici che spesso mettono in secondo piano il talento e la preparazione di un’artista Insomma, per riuscire ad avere successo il più delle volte serve un colpo di fortuna: se lo piazzi al momento giusto il gioco è fatto».

Non è il primo riconoscimento che la cantautrice arianese conquista: a dicembre del 2021 è stata tra i finalisti del “Premio Pigro”, dedicato ad Ivan Graziani, tenutosi a Teramo; ad ottobre le è stato assegnato il premio speciale “Presenza scenica” al concorso “Le note del cuore”, svoltosi in provincia di Treviso. Ai piazzamenti dell’anno appena passato bisogna aggiungere anche un secondo posto nella categoria Cantautori al premio “Ego Art” di Torino e una menzione speciale per la “Tematica nonsense” al premio “Spazio d’autore” dedicato a Rino Gaetano, a San Gimignano. «Per me che lo adoro è stato il riconoscimento più bello – sottolinea Anna Nani - Gaetano è da sempre uno dei miei punti di riferimento, aveva la capacità di dire cose serie con una leggerezza disarmante. Chi lo ha detto che per essere profondi bisogna necessariamente essere pesanti? Spesso si scambia la leggerezza per superficialità, ma sono due cose ben diverse».



IL FUTURO



Parlando di futuro la cantautrice polesana non ha dubbi: «Mi piacerebbe che qualcuno portasse un mio brano a Sanremo. A chi non piacerebbe sentir dire il presentatore, per esempio, “Canta Noemi, brano di Anna Nani»?. Del resto sto già lavorando a delle canzoni nuove: dopo quasi due anni e la pandemia di mezzo è giunto il momento di tirare fuori qualcosa dal cilindro. Ci sono tante cose di cui sento l’urgenza di parlare».