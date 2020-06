L'Animazione estiva della Uisp al via in sei Comuni da lunedì prossimo

ROVIGO – Sono sei i Comuni polesani nei quali dal 22 giugno debutterà l'animazione estiva della Uisp. Si tratta di Rovigo, San Martino di Venezze , Villadose, Villanova Del Ghebbo, Gaiba, Ficarolo. E il progetto è in fase di dettaglio anche con il Comune di Bagnolo Po. Lunedì 15 giugno la partenza della nuova edizione di “E…state multisport” che si svolgerà nei mesi giugno, luglio e agosto. Solo a Gaiba si partirà il 29 giugno.

Il progetto dell’Uisp Comitato di Rovigo parte in sicurezza nelle strutture comunali e nelle aree verdi o parchi delle diverse località, in ottemperanza alle linee guida previste dai protocolli di sicurezza anti Covid-19.

Le iscrizioni saranno solo online e dovranno essere effettuate prima del giorno di inizio dell’animazione, per un minimo di due settimane. Anche il pagamento potrà essere effettuato solo mediante bonifico bancario. La quota di iscrizione associativa e assicurativa Uisp prevista è di 10 euro, a cui vanno aggiunti prezzi diversi in ogni Comune in base al contributo delle Amministrazioni Comunali per i centri estivi, se previsto. Il modulo di iscrizione, il patto di corresponsabilità, e il calendario con i diversi orari sono consultabili e scaricabili dal sito di Uisp Rovigo, al seguente link: http://www.uisp.it/rovigo2/pagina/iscrizione-e-documenti-per-il-centro-estivo-estate-multisport-uisp-2020. Per ulteriori informazioni: Uisp 0425/417788.



