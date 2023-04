ROVIGO - Andrew Faber è l’atteso ospite dell’evento in programma domani, alle 21, al cinema teatro Duomo di Rovigo. Poeta, musicista e scrittore, Faber arriva in città con una tappa del suo tour poetico “Ti passo a perdere”, un incontro tra versi, racconti, riflessioni e note. Le sue opere, infatti, puntano ad andare al cuore e indagare l’intimo. La sua poesia è costruita su parole cariche di emotività e sensibilità nel raccontare momenti personali e quotidiani.

I biglietti (15 euro) sono disponibili in prevendita sul circuito Vivaticket e su www.cinemaduomo.it. La tappa rodigina è inserita nel tour che toccherà diverse città e dopo il tutto esaurito di Padova del 21 marzo, successivamente l’autore sarà a Bologna il 3 maggio, a Torino il giorno dopo, a Milano l’otto maggio) e a Firenze il 9.



L’ARTISTA

Poeta, musicista e performer, Andrew Faber (pseudonimo di Andrea Zorretta) si definisce «un uomo che ama, e per questo fragile, folle e infinito». È stato fra i primi ad aprire al web l’immediatezza della poesia, nel suo caso con un pubblico social che supera i 350mila follower. Semplicità e innocenza, la forza delle emozioni, gentilezza e fragilità sono le parole che descrivono la sua “poesia terapeutica” che fa bene all’anima, arrivando dritta al cuore dei lettori e traducendo in versi la meraviglia dei piccoli gesti, degli sguardi quotidiani, di un’interiorità da abbracciare e riscoprire. Un invito a coltivare la bellezza delle piccole cose per tornare a meravigliarsi dei sentimenti puri e belli.

La sua prima raccolta, “Non ho ancora ucciso nessuno”, uscita nel 2016, è stata seguita l’anno dopo da “D’amore, di rabbia, di te” e nel 2018 “Fermo al semaforo in attesa di trovare un titolo, vidi passare la donna più bella della storia dell’umanità”. Sempre in quel 2016 ci fu anche il debutto su un palco con lo spettacolo “P-Factor” con Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli. Si salta al 2019 per il suo primo romanzo, “Cento secondi in una vita”, bissato l’anno scorso da “Ti passo a perdere”, al primo posto tra i libri di poesia più venduti e giunto alla quinta ristampa in meno di un anno.