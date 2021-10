Villamarzana punta ancora su Gabrielli: una riconferma con il 69 per cento dei voti

VILLAMARZANA - Claudio Gabrielli, 66enne sindaco uscente, è stato riconfermato alla guida del paese. Il presidente del Consorzio dei trasportatori artigiani rodigini è sceso in campo per la quarta volta, terza di fila per la carica di primo cittadino. Nella prima occasione, era il 2006, si era presentato nel gruppo di maggioranza con il sindaco Valerio Galvan, in qualità di vice. Nella seconda, 2011, era stato candidato sindaco, perdendo proprio da Galvan per soli 5 voti. Nella terza, avvenuta nel 2016, aveva vinto le elezioni, diventando sindaco. Ora la riconferma con oltre il 69 per cento dei voti contro Fausto Previato.