SAN MARTINO DI VENEZZE - Elisa Sette è il nuovo di San Martino. Sposata, una figlia, 37 anni, sposata, risiede a Beverare ha vinto portando a casa oltre il 59 per cento dei consensi. New entry della politica è laureata in economia internazionale e lavora in risarcimento danni e assistenza legale. Il suo sfidante Fabiano Bosetti, nonostante il sostegno di Lega e Fratelli d'Italia, si è fermato a poco più del 40 per cento.