Modonesi ritorna alla guida di Fiesso: a fare la differenza solo 11 voti

FIESSO UMBERTIANO - Luigia Modonesi torna alla guida del paese. E' lei il nuovo sindaco del Comune comune commissariato: a fine febbraio il sindaco Sonia Bianchini si era dimessa per la frattura apertasi nella maggioranza che l’aveva sostenuta nel 2019, della quale faceva parte Luigia Modonesi, per un decennio sindaco prima di Bianchini, candidata con Forza Italia nel collegio di Vicenza alle ultime Politiche e di nuovo in corsa per la fascia tricolore. Una vittoria risicata: Modonesi vince con una scarto di 11 voti.

A sfidarla Giulio Cesare Rossatti, di centrosinistra, già sindaco per dieci anni prima di lei, che si è fermato al 6,71 per cento, Giorgio Munerato, che nel 2017 si era dimesso da consigliere di opposizione, che ha raccolto il 21,51 per cento dei consensi, Alberto Palugan, sostenuto dal Pd, 33,64% e il candidato di Fratelli d’Italia Daniele Cordone, 4,09%.