Canaro cambia volto: é Davì il primo cittadino

CANARO - Canaro cambia guida. E' Alberto Davì, ingegnere cinquantatreenne che vive e lavora a Canaro, candidato della lista “Canaro cambia” il nuovo sindaco con il 54,21 per cento dei consensi.

Consigliere di minoranza, si è presentato per la prima volta al ruolo di sindaco, sostenuto dai partiti di centrodestra e in particolare dal neo costituito circolo locale di Fratelli d’Italia, contro Sergio Severi, sessantunenne, tecnico radiologo all’ospedale Sant’Anna di Ferrara, candidato della lista “Canaro rinasce". Già per tre volte vicesindaco Severi era stato presentato dal sindaco uscente Nicola Garbellini ma ha dovuto accontentarsi del 45,79 per cento.