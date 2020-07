Amianto killer, il Wwf protesta per i siti già segnalati in via Chiarugi ma mai bonificati

ROVIGO - Il Wwf intende partecipare al bando per la fruibilità associazionistica dell'area dell'ex ospedale psichiatrico solo quando l'Ulss 5 che ne è proprietaria, avrà bonificato i padiglioni che contengono amianto come segnalato dal consigliere comunale Matteo Masin.





Massimo Benà, responsabile del Wwf cittadino, precisa anche che a poca distanza dall'ex Psichiatrico, si trova un capannone con la presenza di lastre di amianto fortemente ammalorate. Una situazione già denunciata al Comune e all'Arpav nel 2006 con quest'ultima che aveva imposto all'amministrazione di Palazzo Nodari di bonificare il sito. "Sono trascorsi 13 anni - chiude Benà - ma tutto è rimasto immutato". Ultimo aggiornamento: 5 Luglio, 09:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA