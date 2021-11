Amianto frantumato e polverizzato senza protezioni: sequestrata un'area di 2mila mq, era ricoperta dal materiale pericoloso

FIESSO UMBERTIANO (ROVIGO) - Area di 2mila metri quadrati ricoperta di amianto: tutto sotto sequestro e una persona denunciata. È questo il bilancio di un’operazione di servizio condotta dai Finanzieri della Tenenza di Occhiobello che, nel corso di un’attività di controllo del territorio, hanno individuato un’area nel comune di Fiesso Umbertiano (Rovigo), dove una persona di nazionalità cinese stava smaltendo illegalmente circa una tonnellata di amianto.

In particolare, i Finanzieri hanno scoperto che, presumibilmente per risparmiare sui costi di bonifica, il responsabile aveva fisicamente rimosso lastre di amianto dal tetto di un fabbricato e, successivamente, stava procedendo alla frantumazione e alla polverizzazione di esse. Tale condotta è assolutamente vietata dalla legge per l’altissimo grado di pericolosità costituito proprio dalle fibre di amianto che, a seguito di comportamenti avventati, vengono pericolosamente disperse nell’aria. Le operazioni di bonifica devono, infatti, essere effettuate in sicurezza da personale competente.

Amianto, area sequestrata