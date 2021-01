ROVIGO I lavoratori di Amazon possono andare al lavoro in corriera con il servizio attivato da Garbellini col supporto della piattaforma BusForFun, che serve diciassette comuni delle province di Rovigo e Ferrara. Hanno debuttato già le prime corse delle tre linee attivate per consentire ai lavoratori di raggiungere il centro di distribuzione del colosso del commercio elettronico aperto da ottobre tra Castelguglielmo e San Bellino. È un servizio mirato a risolvere le difficoltà di molte persone, specialmente quelle sprovviste di mezzi propri: sin dall'apertura del centro di distribuzione sono comparsi nei gruppi Facebook, post di dipendenti alla ricerca di un passaggio per andare al lavoro, cosa che diventa ancor più difficile in tempi di Covid-19 o in orari particolari.

LA SOLUZIONE La necessità è stata colta da Garbellini, operativo da più di cinquant'anni nel trasporto pubblico locale, appoggiandosi per la biglietteria online alla startup BusForFun, che a livello nazionale propone servizi di trasporto per eventi. «Ci è sembrato doveroso metterci a disposizione del territorio che serviamo da anni, dando vita a un servizio che verrà espletato grazie alla tecnologia messa a disposizione dai nostri partner», spiega Enrico Garbellini. I fondatori di BusForFun, Davide Buscato e Luca Campanile, sottolineano che le due aziende hanno fronteggiato l'emergenza Covid lanciando nuovi servizi di navette prenotabili online per aziende, scuole e altri enti, ponendosi come riferimento per i trasporti casa-lavoro e casa-scuola. «Con questo progetto puntiamo a essere leader nel settore della mobilità condivisa e sostenibile - sottolineano - con soluzioni in grado di rispondere alle nuove esigenze delle persone e delle aziende». Sono tre le linee attive per raggiungere il centro Amazon Blq1 con fermate in diciassette comuni: c'è quella che parte da Rovigo e fa fermate anche a Grignano, Costa di Rovigo, Villanova del Ghebbo e Fratta Polesine, quella che ha come capolinea Castelmassa e ferma a Ceneselli, Zelo, Baruchella, Badia Polesine e Lendinara, e infine quella che sconfina oltre regione raggiungendo Ferrara con fermate intermedie a Occhiobello, Canaro, Polesella, Arquà Polesine e Villamarzana. I costi di un singolo biglietto di andata o ritorno variano dai 2,5 ai 4 euro a seconda della tratta, ed è possibile acquistare un abbonamento mensile nella sede Garbellini in viale della Scienza 13 a Rovigo.

I BIGLIETTI Chi desidera utilizzare il servizio di trasporto può farlo in due modi. Può prenotare online collegandosi al sito www.busforfun.com e indicando giornata e orario, nome, numero di cellulare e indirizzo email sul quale riceverà il file pdf col biglietto elettronico da mostrare al personale di bordo. Se decide all'ultimo momento, può semplicemente raggiungere una delle fermate indicate e salire sul bus. «C'è anche la possibilità di fare il biglietto elettronico direttamente a bordo - precisa Garbellini - regolandoci anche con le prenotazioni, potremo disporre sempre di mezzi sufficientemente capienti, oltre che sanificati giornalmente, ventilati e con separatori come prevede il nostro protocollo contro il Covid-19». Il servizio, che diverse persone stanno già utilizzando, è partito con orari pensati in base ai turni di lavoro e fermate studiate in base alla domanda del territorio, ma a seconda delle richieste potrebbero essere apportate modifiche per andare incontro alle esigenze di chi lo utilizza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA