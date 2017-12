di Marco Scarazzatti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELGUGLIELMO - Amazon è pronta a sbarcare in, con un nuovo polo logistico. La sede scelta è quella di Castelguglielmo. E così dopo Piacenza, anche la nostra provincia avrà un importante stabilimento, che nulla ha a che vedere con quello già attivo dall'estate 2016 ad Arquà, visto che si tratta di Geodis, che lavora per Amaozn e altri.Giovedì, alle 18.30, nella sala civica adiacente al municipio, il sindaco Giorgio Grassia ha convocato il consiglio comunale che al quarto punto all'ordine del giorno, prevede l'approvazione dello schema di convenzione per la concessione in locazione di parte delle aree destinate a verde pubblico, per la realizzazione di un bacino di laminazione a servizio di un nuovo polo logistico.Dalle prime fonti attendili raccolte, l'arrivo di Amazon nella macroarea di Castelguglielmo e San Bellino, potrebbe garantire duemila posti di lavoro con l'indotto.L'insediamento sorgerà lungo lanella macroarea produttiva di 1,3 milioni di metri quadri. Sono previsti la rete di gas metano, disponibilità elettrica di 1.500 Kilowattora (con futuri potenziamenti), impianto di depurazione e rete cablata. L'area di San Bellino è di 600mila metri quadrati, mentre quella di Castelguglielmo è di 755mila.Quella polesana diventerebbe la seconda sede italiana di Amazon, dopo quella già esistente a Piacenza. Amazon, si sa, è un'azienda di commercio elettronico con la sede principale a Seattle, nello stato di Washington, ed è la più grande internet company al mondo. È stata tra le prime grandi imprese a vendere merci su internet. Fondata con il nome di Cadabra.com da Jeff Bezos nel 1994 e lanciata nel 1995, Amazon.com incominciò come libreria online, ma presto allargò la gamma dei prodotti venduti a Dvd, Cd musicali, software, videogiochi, prodotti elettronici, abbigliamento, mobilia, cibo, giocattoli e altro ancora.Amazon ha creato poi altri siti in Canada, Regno Unito, Germania, Australia, Francia, Italia, Spagna, Cina, Brasile, Messico, Giappone, Paesi Bassi e India e spedisce i suoi prodotti in tutto il mondo. In Italia il sito www.amazon.it, risulta il primo nel settore dell'e-commerce. In Europa conta più di 25 centri di distribuzione, per una totale di oltre un milione e cinquecentomila metri quadrati di superficie.In Italia è presente un centro di distribuzione di più di 70mila metri quadri a Castel San Giovanni (Piacenza). Questo network permette ai clienti di Amazon di scegliere fra milioni di prodotti immagazzinati nei vari centri di distribuzione di tutta Europa, mentre dal magazzino italiano vengono inviati pacchi a decine di milioni di clienti in Europa, oltre che ovviamente in Italia. Nel centro logistico piacentino lavorano più di 400 dipendenti assunti con contratti a tempo indeterminato, che arrivano a mille dopo tre anni dalla data di lancio.