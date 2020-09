Continua la selezione di personale per il centro Amazon di Castelguglielmo

ROVIGO - Prosegue la ricerca di personale per il nuovo centro di distribuzione Amazon. Si selezionano posti per operatore di magazzino nello stabilimento di Castelguglielmo. Il centro sarà operativo entro la fine dell’anno con oltre 900 posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall’apertura.

Le fasi di selezione sono gestite dalle sezioni locali delle agenzie per il lavoro Adecco e Manpower. Le candidature possono essere presentate attraverso i due siti web e maggiori informazioni si possono avere telefonando agli uffici locali delle due agenzie: Adecco 3290008077; Manpower 0425422985.

L'operatore di magazzino avrà mansioni di ricezione e stoccaggio dei prodotti, prelevamento e confezionamento degli ordini. I requisiti fondamentali richiesti sono la maggiore età, la disponibilità a lavorare su turni e la comprensione della lingua italiana.

E' tutt’ora in corso anche la selezione dei profili per le posizioni manageriali e le funzioni di supporto del nuovo magazzino a cui ci si può candidare attraverso il sito www.amazon.jobs. “Il momento molto particolare in cui abbiamo avviato le fasi di selezione per il personale del nuovo centro ci ha portati a sperimentare delle modalità inedite per lo svolgimento di eventi e colloqui. Oggi, possiamo ritenerci soddisfatti del risultato ottenuto e dell’accoglienza ricevuta, grazie anche al lavoro svolto dalle agenzie per il lavoro che continueranno ad affiancarci. Invito infine chiunque sia interessato a scoprire quali opportunità lavorative Amazon offre sia in provincia di Rovigo che nel resto del mondo a visitare il nostro sito” ha dichiarato Salvatore Iorio, manager di Amazon Italia Logistica. © RIPRODUZIONE RISERVATA