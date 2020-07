Amazon, aperte le selezioni per fornitori e produttori del nuovo centro logistico

ROVIGO - Amazon ha ufficialmente avviato il processo di selezione dei fornitori di beni e servizi per il nuovo centro logistico di distribuzione che aprirà tra i comuni di Castelguglielmo e San Bellino, in provincia di Rovigo.

A partire da oggi, le aziende interessate potranno inviare la loro candidatura via mail; Amazon è alla ricerca di fornitori e produttori di: hardware e strumenti elettronici; dispositivi di protezione individuale; corsi di formazione; pallet; manutenzione elettrica, idraulica e edile; attività di consulenza in ambiti tra cui la sicurezza e le pratiche edilizie; trasporti e logistica; copisterie; gadget e regalistica.

Inoltre, sta cercando aziende locali che siano interessate a proporre convenzioni dedicate ai futuri dipendenti del centro di distribuzione. In questi giorni prosegue anche la selezione del personale, per cui è possibile candidarsi sul sito aziendale alle posizioni di operatore di magazzino; l'azienda prevede di creare 900 posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall'avvio dell'attività. Chiunque sia interessato avrà la possibilità di iscriversi agli incontri virtuali organizzati dalle agenzie per il lavoro che collaborano con Amazon per la selezione del personale. In corso anche la ricerca dei profili per le posizioni manageriali e le funzioni di supporto del nuovo magazzino. Lo stabilimento, che si aggiunge ai due depositi di smistamento Amazon già presenti in Veneto, a Vigonza (Padova) e Verona, costituirà un rilevante fattore di crescita economica e occupazionale per il territorio di Castelguglielmo, San Bellino e dei comuni limitrofi. © RIPRODUZIONE RISERVATA