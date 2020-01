Amazon a Rovigo: 1500 posti di lavoro. A metà febbraio apre il sito per inviare il curriculum

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Proseguono a ritmi incessanti i lavori per il colossoa ridosso della Transpolesana, nei territori die intanto sale l'attesa per iche si apriranno. Nei prossimi giorni i sindaci Maurizio Passerini e Aldo D'Achille visiteranno il maxi magazzino per verificare lo stato dei lavori assieme ai tecnici.È stata approvata da poco, inoltre, una variante interna che regola le attività di trasporto. Poi arriveranno gli ultimi permessi e il comune di Castelguglielmo dovrebbe concedere l'agibilità a metà marzo. Già da metà febbraio dovrebbero però arrivare le novità riguardo lee la. In queste settimane in tanti stanno cercando informazioni provando a connettersi al sito internet di Amazon per presentare il curriculum. Il sito al momento non è ancora operativo; lo sarà, presumibilmente, da metà febbraio.Sarà Amazon, infatti, a gestire le selezioni e la formazione del personale con corsi mirati per le varie mansioni all'interno della struttura. In queste settimane in molti hanno contattato il Comune di Castelguglielmo, che tuttavia non può ricevere i curriculum dei lavoratori interessati. Bisognerà attendere un paio di settimane l'apertura ufficiale delAl momento, i sindaci di Castelguglielmo e San Bellino preferiscono non rilasciare dichiarazioni in attesa della benedetta ufficialità.A Castelguglielmo entreranno poi in servizio cuochi e inservienti nella mensa interna, corrieri e padroncini all'esterno per consegnare i pacchi, per arrivare a un numero complessivo di 2mila addetti. Le assunzioni stagionali avranno un picco nei periodi come il Black friday a novembre e Natale. Il comune di Castelguglielmo avrà un ruolo fondamentale di supporto nella realizzazione del nuovo sito dove sorgerà il magazzino di circa 190mila metri quadrati disposto su quattro piani, due terzi dedicati allo stoccaggio robotizzato. Molti i soggetti coinvolti nel progetto. La piemontese Techbau ha curato la parte ingegneristica, costruttiva e burocratica, ricoprendo il ruolo di general contractor. Il committente è P3 Logistics Parks, di proprietà di Gic, Fondo sovrano d'investimento di Singapore, che costruisce e noleggia chiavi in mano poli logistici in Europa.